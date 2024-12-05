مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 5- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مواعيد مباريات الأندية الأوروبية في الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإنجليزي ومباريات كأس إسبانيا وإيطاليا وبلحيكا بجانب مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس بلجيكا بينما تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات Ssc السعودية.



ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات

الدوري الإنجليزي:

- فولهام وبرايتون الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

- بورنموث وتوتنهام الساعة 10 وربع مساء بتوقيت مصر

الدوري السعودي:

- ضمك والفيحاء الساعة 5 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- الوحدة والأخدود الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر

- الشباب والفتح الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

كأس إيطاليا:

- لاتسيو ونابولي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

كأس إسبانيا:

- كاسيرينيو وأتلتيكو مدريد الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيكو سبته وأوساسونا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- كونكينسي وريال سوسيداد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- اولوت وإشبيلية الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

كأس بلجيكا:

- اندرلخت وفيستيرلو الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر