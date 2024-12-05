مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 5- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مواعيد مباريات الأندية الأوروبية في الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإنجليزي ومباريات كأس إسبانيا وإيطاليا وبلحيكا بجانب مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي.


تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس بلجيكا بينما تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات Ssc السعودية.

txt

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم والقنوات الناقلة

txt

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة


ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات

الدوري الإنجليزي:
- فولهام وبرايتون الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 
- بورنموث وتوتنهام الساعة 10 وربع مساء بتوقيت مصر

الدوري السعودي:
- ضمك والفيحاء الساعة 5 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر 
- الوحدة والأخدود الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر
- الشباب والفتح الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

كأس إيطاليا:
- لاتسيو ونابولي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

كأس إسبانيا:
- كاسيرينيو وأتلتيكو مدريد الساعة 8 مساء بتوقيت مصر 
- أتلتيكو سبته وأوساسونا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر 
- كونكينسي وريال سوسيداد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر 
- اولوت وإشبيلية الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

كأس بلجيكا:
- اندرلخت وفيستيرلو الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

الأندية الأوروبية اهم مباريات اليوم أهم مباريات اليوم الخميس الدوريات الأوروبية الدوري السعودي كأس ألمانيا كأس ملك إسبانيا كاس بلجيكا كأس إسبانيا

مواد متعلقة

كيف تشاهد مباريات كأس العالم للأندية مجانًا؟

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

أب يقتل ابنه ويفصل رأسه عن جسده بمساعدة شقيقة في الفيوم

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 5- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز