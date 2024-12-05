موعد مباراة توتنهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة بورنموث وتوتنهام وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.


موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 


من المقرر أن تقام مباراة بورنموث وتوتنهام يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرمن الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

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وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث المباراة وسيقوم أحمد البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.


فاز بورنموث على وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل توتنهام مع فولهام بهدف لكل منهما في نفس الجولة.


يحتل بورنموث المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي في حين يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 18 نقطة.


موقف بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

احتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 48 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.

في حين احتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

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