جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الخميس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.


يحافظ ليفربول حتى الآن على صدارة جدول البريميرليج برصيد 35 نقطة ونجح تشيلسي في خطف المركز الثاني برصيد 28 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

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تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

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شاهد ثنائية صلاح.. نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي


توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن

1 - ليفربول 35 نقطة 
2 - تشيلسي 28 نقطة 
3- مانشستر سيتي 26 نقطة 
4- آرسنال 25 نقطة 
5- برايتون 23 نقطة 
6 - نوتنجهام فورست 22 نقطة 
7 - توتنهام 20 نقطة 
8 - برينتفورد 20 نقطة 
9 - نيوكاسل يونايتد 20 نقطة 
10 - مانشستر يونايتد 19 نقطة 
11 - فولهام 19 نقطة 
12 - أستون فيلا 19 نقطة 
13 - بورنموث 18 نقطة 
14 - ويستهام يونايتد 15 نقطة 
15 - إيفرتون 14 نقطة 
16 - ليستر سيتي 13 نقطة 
17 - كريستال بالاس 12 نقطة 
18 - إيبسويتش تاون 9 نقاط 
19 - وولفرهامبتون 9 نقاط 
20 - ساوثهامبتون 5 نقاط

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