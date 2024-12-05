بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا استعدادًا لملاقاة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال

حطّت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام غالي، في جنوب إفريقيا بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة أورلاندو بيراتس، يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرًا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمّت القائمة كلًا من: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا.

وأجرى الفريق مرانه الأخير في القاهرة على ملعب التتش الأربعاء الماضي، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثّفة ضمن البرنامج الموضوع من الجهاز الفني، قبل الانتقال للتدريبات التكتيكية، كما أشرف المدرب مارسيل كولر على تقسيمة بالكرة بمشاركة جميع اللاعبين.

يُذكر أن الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بفوزٍ ثمين على استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.