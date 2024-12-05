غزل المحلة يقترب من التعاقد مع تامر مصطفى خلفًا لأحمد عيد عبد الملك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقترب مسؤولو غزل المحلة من الإعلان عن التعاقد مع تامر مصطفى لتولي قيادة الفريق الفني خلفًا لأحمد عيد عبد الملك الذي تقدم باستقالته مؤخرًا بعد الهزيمة الثقيلة أمام الزمالك.

ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بين الطرفين بشأن الأمور التعاقدية، مع بقاء بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان الرسمي.

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وكانت إدارة النادي قد قررت تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عصام محيسن لحين تحديد المدير الفني الجديد. 

وجاء تشكيل الجهاز كما يلي:

ك/ عصام محيسن - مدير فني

ك/ محمود صبحي - مدرب عام

ك/ أشرف شيحة - مدرب مساعد

ك/ محمود شفيق - مدرب حراس

د/ السعيد العدل - مخطط أحمال


وتقدمت إدارة غزل المحلة بالشكر لأحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني على الفترة التي قضوها مع الفريق، متمنين لهم التوفيق في المستقبل.

 

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