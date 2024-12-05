حسام حسن يلتقي هاني أبو ريدة لوضع خطة استعداد منتخب مصر للتحديات المقبلة

ينوي حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقد اجتماع مهم مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد إجراء انتخابات الاتحاد المقررة يوم 10 ديسمبر الجاري بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، والتي ستفرز مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات.

ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة محورية لتجهيز المنتخب المصري للاستحقاقات القادمة، أبرزها تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة أمم إفريقيا.

من المتوقع أن تتناول المناقشات سبل التغلب على التحديات التي تواجه الفريق، إلى جانب وضع برنامج ودي يرفع من مستوى اللاعبين.

وأفاد مصدر مقرب من حسام حسن بأن الاجتماع سيشمل أيضًا بحث سبل دعم اللاعبين المحترفين والمحليين، مع التركيز على تطوير المواهب الشابة لضمان استدامة النجاح الكروي في مصر.

وشدد حسام حسن على ضرورة تكاتف الجميع خلف المنتخب لتحقيق أهدافه الوطنية، مؤكدًا عزمه على تقديم أداء يليق باسم مصر ويستعيد هيبتها على الساحة الدولية.