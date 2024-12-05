الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد حمزة علاء قبل الانتقالات الشتوية

بدأ مسؤولو النادي الأهلي، عبر محمد رمضان المدير الرياضي، مفاوضات رسمية مع حمزة علاء، حارس مرمى الفريق، لتجديد عقده قبل انتهائه في يناير المقبل، تزامنًا مع فترة الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد حمزة علاء مع الأهلي في يناير القادم، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر، لكن الحارس الشاب يفضل الاستمرار مع الفريق، خصوصًا في ظل معرفته بمكانته في الفريق مع الحارس الأساسي محمد الشناوي والحارس الثاني مصطفى شوبير.

يُذكر أن حمزة علاء كان حارس مرمى المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس الأخيرة، حيث قدم أداءً مميزًا لاقى إشادة كبيرة.