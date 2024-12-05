عاجل- ترامب يعيد نافارو إلى البيت الأبيض كمستشار رفيع المستوى للتجارة والتصنيع

عربي ودولي
عاجل- ترامب يعيد
عاجل- ترامب يعيد نافارو إلى البيت الأبيض كمستشار رفيع المست

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن بيتر نافارو سيشغل منصب مستشار رفيع المستوى للتجارة والتصنيع في إدارته المقبلة.  

وأشار ترامب إلى أن هذا الدور "يستفيد من خبرة بيتر الواسعة التي اكتسبها خلال عمله السابق في البيت الأبيض، بالإضافة إلى مهاراته التحليلية البارزة في السياسة والإعلام".  

يذكر أن نافارو، الذي شغل منصب المستشار التجاري خلال ولاية ترامب الأولى، أُدين بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضه الامتثال لأمر استدعاء من لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.

بيتر نافارو سيشغل منصب مستشار رفيع المستوى للتجارة والتصنيع 

ترامب يعيّن "دريسكول" جنديًا مخضرمًا في حرب العراق وزيرًا للدفاع 

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء تعيين دانيال بي دريسكول، جندي سابق وأحد قدامى المحاربين في حرب العراق، لتولي منصب وزير الدفاع.  

وأشار ترامب إلى أن دريسكول قد أنهى دورة تدريبية مع قوات المظلات الخاصة في الجيش الأميركي، كما خدم ضمن صفوف الفرقة الجبلية العاشرة خلال مهمته في العراق.

ترامب يعيّن "دريسكول" جنديًا مخضرمًا في حرب العراق وزيرًا للدفاع 

صرّح ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلًا: "دان سيكون محاربًا شجاعًا لا يكلّ في الدفاع عن جنود أميركا وتعزيز أجندة أميركا أولًا".

txt

تعهدات رئيسية.. ترامب يكشف عن خططه لتحويل أمريكا في أول أسبوع من ولايته

txt

ترامب يختار عسكريًا سابقًا من قدامى المحاربين في العراق لمنصب وزير الدفاع

دريسكول، الذي يعود أصله إلى ولاية نورث كارولينا، شغل مؤخرًا منصب مستشار كبير لنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس.  

وقد أتم دراسته في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، وتخرج أيضًا من كلية الحقوق بجامعة ييل.

ترامب يقرر إعادة بيتر نافارو، المستشار السابق الذي قضى عقوبة سجن على خلفية أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، للعمل في البيت الأبيض كجزء من فريق إدارته الثانية.

ترامب دونالد ترامب بيتر نافار التجارة والتصنيع السياسة والإعلام الرئيس الامريكي المنتخب بوابة الفجر موقع الفجر

مواد متعلقة

تفاصيل تهديدات “ترامب” بتحويل الشرق الأوسط لجحيم

خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. تسوية محتملة بين كييف وموسكو

عشاء على طاولة التهديد: ترامب يلوّح بالتصعيد ضد حماس والقضية الفلسطينية

عفو هانتر بايدن.. خطوة تثير الجدل وتضع بايدن في مرمى هجوم ترامب

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

السيطرة على حريق اندلع بمحطة وقود بشبرا الخيمة (صور)