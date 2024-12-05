الأهلي يترقب قرار كولر بشأن ضم مصطفى العش ومحمد إسماعيل في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتابع مسؤولو النادي الأهلي موقف السويسري مارسيل كولر من إمكانية ضم ثنائي زد، مصطفى العش ومحمد إسماعيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتدعيم خط دفاع الفريق في ظل الحاجة الملحة لتعزيز هذا المركز بعد بعض المشاكل الدفاعية التي ظهرت في المباريات الأخيرة.

وسيتخذ كولر قراره النهائي بشأن ضم أحد اللاعبين أو كليهما في يناير، حيث يُعد الثنائي من أبرز الأسماء المتاحة للتعاقد معهما في الميركاتو الشتوي.

txt

بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا استعدادًا لملاقاة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال

txt

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

ويعاني الأهلي من أزمة دفاعية نتيجة إصابة أشرف داري، الذي لم يستفد منه الفريق منذ بداية الموسم بسبب إصابة متكررة في الكاحل، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة بديلًا أمام العين الإماراتي في كأس لانتركونتيننتال.

كما أن يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري، لم يقتنع كولر بقدراته، مما قد يؤدي إلى قطع إعارته في يناير وعودته إلى ناديه القطري، ليفتح المجال للتعاقد مع مدافع جديد.

 

الانتقالات الشتوية الأهلي السويسري مارسيل كولر المباريات الأخيرة الميركاتو الشتوي فترة الانتقالات الشتوية مسؤولو النادي الأهلي

مواد متعلقة

عاجل.. الأهلي يكشف سبب استبعاد مصطفى شوبير من قائمة مباراة أورلاندو بايرتس

مفاجآت بقائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس بالجولة الثانية من دوري الأبطال

Elfagr.org

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يدرس تعيين مدير رياضي ومدير للتعاقدات

ارتفاع جديد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس 5 ديسمبر 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

توقعات الطقس في مصر اليوم: أجواء باردة ليلًا وفرص لهطول الأمطار

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس 5 ديسمبر 2024

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم الخميس

الأهلي يترقب قرار كولر بشأن ضم مصطفى العش ومحمد إسماعيل في يناير

رغم عائلته الفنية.. أحمد جمال سعيد يكشف كيف انطلق في عالم الفن دون مساعده