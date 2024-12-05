خاص.. الزمالك يدرس تعيين مدير رياضي ومدير للتعاقدات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعيين مدير رياضي بالإضافة إلى مدير للتعاقدات في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن هذه الفكرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من أغلب أعضاء المجلس، حيث سيتم ترشيح عدة أسماء لتولي هذين المنصبين قريبًا.

txt

جراحة ناجحة لـ لاعب الزمالك الشاب بعد إصابته أمام الأهلي

txt

عاجل.. كاف يحدد موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

على صعيد آخر، يلتقي الزمالك مع إنيمبا يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو في نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق 2-0 في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد القاهرة الدولي.

 

إدارة نادي الزمالك أعضاء المجلس الزمالك تصريحات خاصة مجلس إدارة نادي الزمالك مدير رياضي الفجر الرياضي

مواد متعلقة

بثلاثية نظيفة الزمالك يحقق الفوز على الرجاء بمطروح.. وديا

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يدرس تعيين مدير رياضي ومدير للتعاقدات

ارتفاع جديد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس 5 ديسمبر 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

توقعات الطقس في مصر اليوم: أجواء باردة ليلًا وفرص لهطول الأمطار

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس 5 ديسمبر 2024

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم الخميس

الأهلي يترقب قرار كولر بشأن ضم مصطفى العش ومحمد إسماعيل في يناير

رغم عائلته الفنية.. أحمد جمال سعيد يكشف كيف انطلق في عالم الفن دون مساعده