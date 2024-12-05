خاص.. الزمالك يدرس تعيين مدير رياضي ومدير للتعاقدات

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعيين مدير رياضي بالإضافة إلى مدير للتعاقدات في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن هذه الفكرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من أغلب أعضاء المجلس، حيث سيتم ترشيح عدة أسماء لتولي هذين المنصبين قريبًا.

على صعيد آخر، يلتقي الزمالك مع إنيمبا يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو في نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق 2-0 في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد القاهرة الدولي.