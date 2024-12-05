نجوى إبراهيم توجه رسالة للفتيات اللاتي يرتدين فساتين بمليون جنيه

عبّرت النجمة نجوى إبراهيم، خلال برنامجها الإذاعي "بيت العز"، عن انتقادها لفساتين الفتيات والفنانات في الحفلات، معتبرة أنها تتسم بجرأة مفرطة.

قالت نجوى ابراهيم: "تبص تلاقي في حاجات مجنونة جدا، ليه دلوقتي الستات لما تروح مناسبات، أو حتى أفراح، بلاش مش هتكلم عن التكريمات والمهرجانات، إيه الفتحة الفظيعة اللي بالعرض، وإيه الفتحة الفظيعة اللي بالطول؟ فكري كدة يا حبيبتي، وشوفي يعني ايه الفتحة اللي بالعرض عند الصدر، والفتحة اللي بالطول اللي عند الرجل، ترضي برضه كدة؟".

وأضافت حديثها قائلة: أهو برضه دول الناس اللي هما الفستان بـ100 ألف جنيه، وطبعا في ناس دلوقتي هتقولي ايه؟ ايه الفقر دا 100 ألف جنيه! دا مش أقل من مليون".