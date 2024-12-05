نجوى إبراهيم توجه رسالة للفتيات اللاتي يرتدين فساتين بمليون جنيه

الفجر الفني
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

عبّرت النجمة نجوى إبراهيم، خلال برنامجها الإذاعي "بيت العز"، عن انتقادها لفساتين الفتيات والفنانات في الحفلات، معتبرة أنها تتسم بجرأة مفرطة.

 

 

قالت نجوى ابراهيم: "تبص تلاقي في حاجات مجنونة جدا، ليه دلوقتي الستات لما تروح مناسبات، أو حتى أفراح، بلاش مش هتكلم عن التكريمات والمهرجانات، إيه الفتحة الفظيعة اللي بالعرض، وإيه الفتحة الفظيعة اللي بالطول؟ فكري كدة يا حبيبتي، وشوفي يعني ايه الفتحة اللي بالعرض عند الصدر، والفتحة اللي بالطول اللي عند الرجل، ترضي برضه كدة؟".

 

وأضافت حديثها قائلة: أهو برضه دول الناس اللي هما الفستان بـ100 ألف جنيه، وطبعا في ناس دلوقتي هتقولي ايه؟ ايه الفقر دا 100 ألف جنيه! دا مش أقل من مليون".

أبرز تصريحات نجوى إبراهيم الإعلامية نجوي إبراهيم الفجر الفني السفيرة نجوى إبراهيم ماما نجوى إبراهيم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

أب يقتل ابنه ويفصل رأسه عن جسده بمساعدة شقيقة في الفيوم

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 5- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز