جاري البحث.. أحمد سعد يطرح أحدث أغانية على "اليوتيوب"

أطلق الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان "جاري البحث"، والتي قد تكون آخر إصداراته لعام 2024، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا واسعًا عبر قناته على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية "جاري البحث" من كلمات عماد عبيد وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس.

وتقول كلمات الأغنية: "وجارى البحث عن إنسان ما زال عايش ومطمن ينام ويقوم حياته أمان ماهوش خايف وبيأمن مابين الثانية والثانية بتتبدل بينا الدنيا ونلقي التوهة وخدانا نصبر نفسنا وإحنا بتتغير ملامحنا ونتغفل علي خوانا في غمضة عين يضيع اللي اتبنا في سنين نعيش تايهين عاملين فاهمين في دوامة وحياه مابقتش مفهومة متاهة ومين يريحنا بمعلومة وجاري البحث عن ماضي يفكرنا بحياتنا زمان ومين فينا عايش راضي ومين في الدنيا مش تعبان دى كورة نار وشايلانا ومن رحمة سايقانا ومش لاقين لينا بداية وزي ما ترسى عايشنها وسكة طويلة ماشينها ولا شايفين ليها نهاية".