أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، أن إسرائيل استعادة جثة أسير لدي المقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، وقُتل في قطاع غزة أثناء أحد العمليات العسكرية الإسرائيلية التي يقوم بها الإحتلال ضمن جرائم الحرب القائمة في القطاع.

قال رئيس الوزراء في بيان: "في عملية خاصة، تمكنا من استعادة جثة الرهينة إيتاي سفيرسكي، الأسير لدى منذ 7 أكتوبر من كيبوتس بيئري.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز "الشين بيت" أن "عملية خاصة" تم تنفيذها لاستعادة جثة الرهينة.

إسرائيل تستعيد جثة إيتاي سفيرسكي

رحب منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل غالبية أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بـ "عودة جثمان إيتاي"، مطالبًا بـ "الإفراج الفوري عن الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة".

أضاف المنتدى في بيانه: "لا تزال العائلات تنتظر عودتهم بعد مرور 425 يومًا على أسرهم، العديد من الرهائن ما زالوا على قيد الحياة، ومن الضروري الإفراج عنهم فورًا".

وأوضح الجيش في بيانه: "من المرجح جدًا أن يكون مقتلهم مرتبطًا بالضربة الإسرائيلية بالقرب من الموقع الذي كانوا محتجزين فيه، وبحسب السيناريو الأكثر احتمالًا.

عاجل- في عملية خاصة أعلن نتنياهو استعادة جثة رهينة من غزة

وفي ذات السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "هناك احتمالًا حاليًا للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن".