تعرف على موعد وأأسعار تذاكر حفل تامر عاشور في مدينتي

تعرف على موعد و أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في مدينتي

أعلن الفنان تامر عاشور عن إحياء حفل غنائي يوم 6 ديسمبر المقبل في Open Air Mall بمدينتي، ونشر عاشور عبر حسابه على “إنستجرام”: “حبايبنا في مصر.. استنوني يوم 6 ديسمبر في Open Air Mall بمدينتي”.

الفنان تامر عاشور

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:



• ⁠VIP Wave: 1000 جنيه



• Regular Wave: 500 جنيه

15 ديسمبر: أمسية غنائية مميزة في قصر عابدين



روج تامر عاشور لحفل آخر يوم 15 ديسمبر، وهذه المرة في قصر عابدين التاريخي، حيث عبر عن حماسه عبر “إنستجرام” قائلًا: “في أحلى جو في الشتاء وفي قلب مصر ومنطقتي اللي اتولدت واتربيت فيها.. عابدين والحلمية هنسهر سوا لأول مرة في قصر عابدين.. هستناكم واستنى كل حبايبنا وأصحابنا”.



تامر عاشور: بين مدينتي وعابدين.. موسم مليء بالإبداع



يأتي شهر ديسمبر بمثابة فرصة للجمهور للإستمتاع بحفلي تامر عاشور، حيث يعدهم بليالٍ غنائية مميزة في أجواء شتوية ساحرة، وسط أماكن تجمع بين الحداثة والعراقة.

آخر أعمال تامر عاشور

و الجدير بالذكر أن تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية "وداع وداع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ويواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد من أهم الأصوات على الساحة الفنية.

تفاصيل أغنية "وداع وداع"

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".

كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور



جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك



أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب