تعرف على كلمات أغنية "جاري البحث" لـ أحمد سعد

أطلق الفنان أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية بعنوان “جاري البحث” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم “آخر نيزك”.

الفنان أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه “جاري البحث”

تفاصيل عن أغنية "جاري البحث"

وتُظهر تعاونًا فنيًا مميزًا يجمع بين كلمات عماد عبيد وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس، كما تحمل الأغنية طابعًا مختلفًا يعكس أجواء الفيلم، ما زاد من حماس الجمهور لمتابعة العمل السينمائي المنتظر.



وجاءت كلمات أغنية "جاري البحث" كالتالي:

وجاري البحث عن إنسان

ما زال عايش ومطمن

ينام ويقوم حياته أمان

ماهوش خايف وبيأمن

مابين الثانية والثانية

بتتبدل بينا الدنيا

ونلقي التوهة وخدانا

نصبر نفسنا وإحنا

بتتغير ملامحنا

ونتغفل علي خوانا

في غمضة عين يضيع اللي اتبنا في سنين

نعيش تايهين

عاملين فاهمين

في دوامة وحياه مابقتش مفهومة

متاهة ومين يريحنا بمعلومة

وجاري البحث عن ماضي

يفكرنا بحياتنا زمان

ومين فينا عايش راضي

ومين في الدنيا مش تعبان

دى كورة نار وشايلانا

ومن رحمة سايقانا

ومش لاقين لينا بداية

وزي ما ترسى عايشنها

وسكة طويلة ماشينها

ولا شايفين ليها نهاية

آخر أغاني الفنان أحمد سعد



يذكر أن آخر أغاني أحمد سعد، أغنية "وسع وسع"، والأغنية من كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا الفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتم تصويره فى أحد القصور التي تتميز بالفخامة، واستخدم فى التصوير عناصر فنية جديدة.