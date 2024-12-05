في عيد ميلاده.. محطات مميزة في مسيرة محمد علي رزق الفنية (بروفايل)

يحتفل اليوم الفنان محمد علي رزق بعيد ميلاده ال38، مستعيدًا معه رحلته الفنية الحافلة بالأدوار التي تركت بصمة لدى الجمهور منذ بدايته، ولقد استطاع رزق أن يثبت نفسه كواحد من أبرز نجوم جيله، مقدمًا أدوارًا تنوعت بين الكوميديا والدراما وأعمال الإثارة، ليصنع لنفسه مكانة خاصة في قلوب محبيه.

على مدار مسيرته، تألق رزق في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي كشفت عن موهبته المتجددة، ليصبح وجهًا مألوفًا ومحبوبًا على الشاشة، وبين أدواره المؤثرة وحضوره الطاغي، يبقى محمد علي رزق رمزًا للإبداع والتميز الفني.

الفنان محمد علي رزق

محمد علي رزق.. رحلة فنية بدأت بـ”قهوة سادة”

وُلد الفنان محمد علي رزق في 4 ديسمبر 1986، وشق طريقه نحو عالم التمثيل بعد التحاقه بورشة الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، حيث كانت مشاركته في عرض “قهوة سادة” بمثابة الانطلاقة الأولى له، حيث لفت الأنظار إلى موهبته الفنية.



محطات سينمائية بارزة في مسيرته

استطاع محمد علي رزق أن يترك بصمته في العديد من الأفلام السينمائية، من بينها:

• “حلم عزيز” مع أحمد عز.

• “الحرب العالمية الثالثة” حيث أبدع في تقديم شخصية “رأفت الهجان”.

• “عشان خارجين” بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

• “الماء والخضرة والوجه الحسن” مع ليلى علوي ومنة شلبي وباسم سمرة.

• “هروب اضطراري” مع أحمد السقا وأمير كرارة.



تنوع درامي وأدوار لا تُنسى

في عالم الدراما، قدم رزق شخصيات متنوعة أثرت في وجدان الجمهور، منها:

• شخصية “بهجت الصحفي” في مسلسل “الرجل العناب” مع الثلاثي أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو.

• شخصية “ياسر” في مسلسل “الميزان” بطولة غادة عادل.

• أدوار في مسلسلات مميزة مثل “عايزة أتجوز” مع هند صبري و“باب الخلق” مع محمود عبد العزيز.



نقلة نوعية مع “صيد العقارب”



حقق محمد علي رزق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني 2024 من خلال دوره في مسلسل “صيد العقارب” بطولة غادة عبد الرازق. قدم فيه شخصية “مصطفى ضرغام”، التي لاقت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، مؤكدًا على تطوره المستمر كممثل قادر على تقديم الأدوار المركبة ببراعة.