مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية بمركز المراغة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، السيطرة على نشوب مشاجرة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، سبب خلافات على أرض زراعية، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

طرفى المشاجرة كل من الاتى:-

طرف اول المدعو "عبدالرحمن.ب.م" 40 سنه عامل ، مصابًا جرح رضى وكدمه وتورم بفوره الرأس، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، نجلى عمه "صفوت.ا.م " 38 سنه عامل، مصابًا كدمات بالوجه، شقيقة "كامل.ا.م" 43 سنه عامل مصابًا بكدمات بالوجه ومقيمان دائره المركز.

طرف ثان كل من المدعو "محمد.ا.ا" 39 سنه سائق، مصابًا جرح رضى بفروة الرأس واخر بكف اليد اليمنى، شقيقيه "ابراهيم.ا.ا" 46 سنه عامل، "على.ا.ا" 35 سنه سائق، ومقيمان مركز جهينة.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول "عصا شوم"، وبحوزته الثانى من الطرف الثانى "عصا شوم " تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلا،منهما على الآخر بالسب والضرب،واحداث الاصابات المنوه عنها، سبب خلافات أرض زراعية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة مباشره التحقيقات.