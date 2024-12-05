رغم عائلته الفنية.. أحمد جمال سعيد يكشف كيف انطلق في عالم الفن دون مساعده

كشف الفنان أحمد جمال سعيد عن بداياته الفنية وذلك خلال إستضافته في برنامج "ورقة بيضا" التي تقدمها الإعلامية يمنى بدراوي الذي يتم عرضة عبر شاشة على "النهار".

وقال أحمد حمال سعيد: "كنت طفلًا شقيًا للغاية، وارتكبت الكثير من المصائب، من بينها سرقة سيارة والدي في عمر 12 عامًا، بدأت التمثيل في سن السابعة عبر صديق لوالدي، الذي كان مخرجًا، وطلبني لتأدية دور طفل يبكي، لكنني فشلت فشلًا ذريعًا لأنني لم أستطع البكاء".

وعن تاريخة عائلته الكبير، قال جمال سعيد: "العيلة صنعت تاريخها، ولكن أنا كنت أريد تقديم مشوار خاص بس بعيد عن العائلة، فلا أريد أن أرث تاريخ عائلتي فأنا أريد تقديم تاريخ خاص بي، ولكنني تربيت في بيت ملئ بالفن فكانت جدتي تجمع العائلة يوم الجمعة على مائدة الطعام ويكون حاضر الكبير قبل الصغير، وورثت ذلك الأمر خالتي رانيا فريد شوقي فهي شخصية طيبة وتعتبر النسخة المصغرة من جدي فريد شوقي، وأتمني أن يجمعنا عمل سويًا".

واستعاد أحمد جمال ذكرياته مع عائلته قائلًا: "فقدت الظهر والسند بعد وفاة والدي، وفقدت الأمان والحنية بعد وفاة والدتي، كما أنني فقدت الكثير من وزني بعد وفاة والدتي وذلك لأنني افتقدت طعامها، وعشت فترة صعبة من الاكتئاب بعد رحيلها وساعدتني في ذلك ابنة عمي فهي طبيبة نفسية والشخص يحتاج باستمرار أن يحافظ على صحته النفسية"، وعن حبه لكورة القدم قال: «عمري ماهشجع فريق غير النادي الأهلي".