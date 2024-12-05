وفاة سائق بشركة خاصة سبب تعرضة لنوبة صرع بمركز سوهاج

لقى سائق مصرعه فى نهايه العقد الثالث من العمر يبلغ 39 عامًا، ويقيم دائره المنوفية جاء إلى محافظة سوهاج لاكل العيش وعمل سائق بإحدى الشركات الخاصة، حيث تعرض لأحد الأزمات الصحية خلال فترة عملة، مما أدى إلى وفاته.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج يفيد بورود اشاره من شرطه النجده وجود سيارة نقل محملة تابعة لشركة خاصة متوقفة على جنب الطريق بذات الناحية وبداخلها شخص متوفى وبالتحقيق من شخصيته تبين أنه يدعى "عبدالله.م.م" 39 سنه سائق ومقيم المنوفية، وبمناظرتة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم نقله لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

أفاد المدعو "ايمن.م.م "32 سنه سائق بذات الشركة، ومقيم بذات الناحية، بمضمون ماسبق، وأضاف أن المذكور له تاريخ مرضى،ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك،ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفته مفتش الصحة أفاد بأن المذكور كان يعاني نوبات صرع،وسبب الوفاه هبوط حاد بالدوره الدموية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.