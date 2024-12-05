عاجل - انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 في بداية تعاملات الخميس 5 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة، مع استقرار نسبي في بعض الأعيرة. يأتي هذا التغير مع استمرار تحركات الذهب عالميًا وانعكاسها على السوق المحلية، حيث تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى 2649 دولارًا مقارنة بـ2716 دولارًا الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب بالمصنعية

عيار 21 بالمصنعية:

يتراوح سعر الجرام بين 3790 و3900 جنيه في سوق الصاغة، حسب شكل المصوغات والإضافات.

يتراوح سعر الجرام بين في سوق الصاغة، حسب شكل المصوغات والإضافات. عيار 24:

شراء: 4217.25 جنيه | بيع: 4194.25 جنيه.

4217.25 جنيه | 4194.25 جنيه. عيار 18:

شراء: 3162 جنيه | بيع: 3145 جنيه.

3162 جنيه | 3145 جنيه. عيار 14:

شراء: 2460 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الخميس 29520 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 500 جنيه مقارنة بالأيام الماضية. يزن الجنيه الذهب 8 جرامات وغالبًا ما يكون من عيار 24، وهو الخيار المفضل للمستثمرين بسبب انخفاض مصنعيته.

نظرة عامة

رغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة مع انخفاض سعر الجنيه الذهب مقارنة بفترات الذروة في نوفمبر ويناير الماضيين.