موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب ستاد ابيدجان برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في السادس والعشرون من نوفمبر الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

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ونستعرض عبر الفجر الرياضي موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الفضائية الناقلة:-

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

وتقام المباراة السبت المقبل الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في مصر والشرق الأوسط.

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