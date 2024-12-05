تشكيل الأهلي المتوقع أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواصل  النادي الأهلي استعداداته نظيره أورلاندو بايرتس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب ستاد ابيدجان برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في السادس والعشرون من نوفمبر الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

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موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمواجهة أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي 
الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله 
الوسط: أفشة ومروان عطية وأكرم توفيق 
الهجوم: حسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

وتقام المباراة السبت المقبل الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في مصر والشرق الأوسط.

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