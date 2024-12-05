موعد مباراة نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفا ثقيلا على نظيره لاتسيو اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات دور 16 من كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو

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مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 5- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الخميس

وتنطلق صافرة بداية مباراة نابولي ولاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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