موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره وغريمه التقليدي النصر غدا يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات قمة الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

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الاتحاد والنصر.. صراع القمة في دوري روشن السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والنصر مساء الجمعة في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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