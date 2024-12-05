ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم الخميس

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم الخميس.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم الخميس

عيار 24: بلغ سعر الجرام 4215 جنيهًا.

عيار 22: سجل الجرام 3864 جنيهًا.

عيار 21: الأكثر تداولًا، وصل سعره إلى 3688 جنيهًا.

عيار 18: حقق الجرام 3161 جنيهًا.

عيار 14: بلغ سعر الجرام 2459 جنيهًا.

الجنيه الذهب: قفز سعره إلى 29504 جنيهات.



تأتي هذه الزيادة وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج أو المستثمرين في الذهب.