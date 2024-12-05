ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم الخميس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم الخميس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم الخميس.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24: بلغ سعر الجرام 4215 جنيهًا.
عيار 22: سجل الجرام 3864 جنيهًا.
عيار 21: الأكثر تداولًا، وصل سعره إلى 3688 جنيهًا.
عيار 18: حقق الجرام 3161 جنيهًا.
عيار 14: بلغ سعر الجرام 2459 جنيهًا.
الجنيه الذهب: قفز سعره إلى 29504 جنيهات.
تأتي هذه الزيادة وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج أو المستثمرين في الذهب.