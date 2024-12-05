د. ولاء محمد عبد الغنى عميدًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين اﻷﺳﺘﺎذ الدكتور ولاء محمد عبد الغنى السيد عميدًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن الأستاذ الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد أستاذ كيمياء المبيدات - قسم وقاية النبات

شغل سيادته منصب وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث - السابق و وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - السابق.

و القائم بأعمال رئيس مركز التجارب والبحوث الزراعية - السابق

و مقرر لجنة أخلاقيات البحث العلمي يونيو ٢٠٢٢- إلى الآن.

حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية - معهد فيتوميديسين - جامعة هونينهام شتوتجارت - ألمانيا - أبريل ٢٠٠٣.

حائز على جائزة جامعة عين شمس التقديرية ٢٠٢٣ في العلوم الزراعية.

كما أثراء المكتبة العربية بعدد (۹) مراجع علمية في المجال الزراعي وقام بنشر العديد من الأبحاث الدولية والإقليمية تصل إلى (٤٠) بحث إلى جانب المشاركة في العديد من المشاريع البحثية والقومية في المجال الزراعي