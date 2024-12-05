"فرصة ذهبية".. استحداث ميزتين جديدتين في سوق المزارعين بالإسكندرية اليوم

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن مفاجأتين جديدتين في يوم مميز من فعاليات سوق المزارعين، والمقام اليوم في جراج سينما أمير بمحطة الرمل. يعد هذا السوق الأول من نوعه في الإسكندرية، حيث يقدم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين بجودة عالية وأسعار مخفضة.

المزايا الجديدة في سوق المزارعين بالإسكندرية

خدمة تنظيف الخضار: لأول مرة، يقدم السوق خدمة تنظيف الخضار بمقابل رمزي، ما يوفر على المواطنين الوقت والجهد في تحضير الخضروات.

تذوق المنتجات قبل الشراء: ميزة استثنائية أُضيفت للسوق، حيث يمكن للمستهلكين تذوق المنتجات الزراعية قبل اتخاذ قرار الشراء، لضمان رضاهم عن الجودة.

تجربة فريدة في الإسكندرية

ويشكل سوق المزارعين فرصة استثنائية للمواطنين للحصول على منتجات طازجة مباشرة من المزارع، مع الحفاظ على معايير الجودة والأسعار المناسبة. ويقام السوق بشكل أسبوعي، مما يضمن استمرار توفير هذه الخدمة المميزة على مدار العام.

دعوة للمواطنين لتجربة سوق المزارعين بالإسكندرية

ودعت الغرفة التجارية المواطنين لزيارة السوق اليوم لتجربة جديدة وممتعة في التسوق، مؤكدةً أن الفعالية تسعى لتحقيق التوازن بين الجودة والأسعار المناسبة، مع تقديم خدمات إضافية لتحسين تجربة الزوار.

المكان والتوقيت لسوق المزارعين بالإسكندرية