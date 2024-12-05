إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تجبر أكثر من 20 عائلة على إخلاء منازلها شرقي نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت أكثر من 20 عائلة على إخلاء منازلها في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن قصف مدفعي مكثف يستهدف تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

نزوح 130 ألف شخص

في وقت سابق، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «أونروا»، أنَّ العملية العسكرية الجارية في شمال قطاع غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية، حسب وكالات.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بأن الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم، خاصة المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة، في ظل الحصار الإسرائيلي بمحافظة شمال غزة.

مئات الآلاف من النازحين بسبب الأعمال العدائية

ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن الشركاء الإنسانيين إفادتهم بوجود نقص حاد في المأوى المناسب لمئات الآلاف من النازحين بسبب الأعمال العدائية في جميع أنحاء غزة، ولم تتم تلبية سوى أقل من ربع احتياجات المأوى في القطاع، ما يترك ما يقرب من مليون شخص معرضين لخطر الظروف القاسية مع اقتراب فصل الشتاء، مضيفًا أنَّ نحو 545 ألف شخص يعيشون في مبانٍ متضررة وملاجئ مؤقتة، ما يؤكد على الحاجة الملحة إلى ضمان دخول الأغطية إلى القطاع دون تأخير.