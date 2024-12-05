لهذا السبب.. داليا مصطفى تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الفنانة داليا مصطفى تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو مجمع صور لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأرفقت داليا تعليقًا بالفيديو، قائلة: "دي صور منزلاها قبل كده معظمها مبسوطة وبضحك، بس دي من أصعب فترات حياتي، أوعوا يغركم الصور، واللي من بره بس حابة أقول إني دلوقتي فخورة أوي بنفسي، ومبسوطة أوي بكل درس اتعلمته وشكرًا أوي للي علمني الدرس ده والشكر لكل أصدقائي اللي كانوا جنبي والشكر الأول والأخير لربنا الحمد لله".

آخر أعمال داليا مصطفى الدرامية



يشار أن آخر أعمال داليا، هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وهو من نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة.





أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"

تدور أحداث مسلسل "علاقة مشروعة" حول (عمرو) الذي يتورط في علاقة مع بثينة- الزوجة السابقة لشريكه أمجد صديقه- ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى (عاليا) التي تجسد شخصيتها داليا مصطفى، ومع تتطور الأمور يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.





أبطال مسلسل "علاقة مشروعة"



يشارك في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة" كلًا من: ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، جودي مسعود، محمود فارس، عمر رزيق، وردشان مجدي، نهال نور، كريم محجوب، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.