أسعار الحديد اليوم الخميس 5-12-2024 في محافظة البحيرة

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

تعتبر أسعار الحديد من أعلى كلمات البحث بمختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها، بنشر أسعار حديد التسليح اليوم بمحافظة البحيرة، والتي شهدت استقرارا.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم في مدون ومراكز محافظة البحيرة

 

أسعار الحديد جاءت كما يلي:

 

حديد استثماري 37500 جنيها


 

حديد عز 39550 جنيها

 

حديد المصريين 36000 جنيها

 

حديد الجارحي 36800 جنيها

 

حديد بشاي 36000 جنيها

 

حديد العشري 36000 جنيها

 

حديد الجيوشى 36500 جنيها

 

حديد السويس 36000 جنيها

 

حديد المراكبي 36600 جنيها

 

حديد العتال 36500 جنيها

 

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.

 

حجم الطلب في السوق

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

محافظة البحيرة البحيرة اليوم اخبار البحيرة أخبار البحيرة اليوم أخبار محافظة البحيرة حالة الطقس مواقيت الصلاة أسعار الذهب اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة أسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الدواجن اسعار البيض أسعار السلع الغذائية اسعار التوابل اسعار اللحوم اسعار الاسماك

مواد متعلقة

محافظ البحيرة والسفير الهولندي يفتتحان ملعب بمركز شباب ويشهدان مباراة كرة قدم نسائية (فيديو وصور)

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 4-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4-12-2024 بمحافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل - سؤال وجواب.. التفاصيل الكاملة عن شريحة eSIM بعد طرحها في الأسواق (سعر وخطوات)

عاجل - حدث "نص الليل": حقيقة فيديو لابن نتنياهو في أنفاق الفصائل.. وترامب يعلن خارطة وقف إطلاق النار بغزة

ماجد المهندس يقدم الأغنية الرسمية لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" لـ هشام ماجد

موقف ناصر ماهر والمثلوثي من المشاركة مع الزمالك في مباراة أنيمبا

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مركز الدراسات الشرقية بعد رفع كفاءته

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق تقنية الشريحة المدمجة eSIM بالسوق المصري

عماد متعب أبرزهم.. الأهلي يحسم ملف مدير الكرة الجديد في هذا الموعد

لهذا السبب.. داليا مصطفى تتصدر تريند "جوجل"