عاجل - حقيقة سقوط أمطار رعدية اليوم.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، طقسا باردا ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

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