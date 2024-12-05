عاجل - طرح زيت الطعام في سوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة (تفاصيل)

الاقتصاد
زيت طعام
زيت طعام

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات زيت الطعام وكافة السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة للوزارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين لتلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات، حيث تم طرح عبوة زيت الطعام زيت الطعام زنه 800 جرام بسعر 50 جنيها بدلا من 62.5 جنيه، بجانب توفير منتجات الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد على مدار الأسابيع الماضية حيث يستهدف اتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالى تنخفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابى على السعر النهائى للمنتج لصالح المستهلك،كما أن تعاون وزارة التموين مع القطاع الخاص والقطاع العام لتوسيع نطاق هذه المبادرة، لضمان استمرارية توفر السلع الغذائية بكفاءة عالية وأسعار مناسبة فى مختلف المناطق.

 

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