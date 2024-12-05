بالصور.. محافظ الأقصر يبحث خطط تطوير المناطق الأثرية بالمحافظة

محافظات
بوابة الفجر

 

بحث المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الأثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، خطط تطوير المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، في اطار التعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والأثار.
وناقش المحافظ خلال اللقاء الذي عقده مع مدير عام الأثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، اخر المستجدات في اعمال تطوير المناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي، بالإضافة إلى مستحدثات أعمال الترميم وأعمال البعثات الاجنبية العاملة في المناطق الأثرية بالأقصر وما تم الوصول اليه من الإكتشافات الأثرية، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل الإستفادة من الفاعليات الأثرية والسياحية والاعداد الجيد لفاعلية تعامد الشمس علي مجمع معابد الكرنك الشهر الجاري. 
ووجه المحافظ بحسن استغلال المناطق الأثرية في المدامود والطود وأرمنت مشيدًا بجهود وزارة السياحة والأثار في تطوير المناطق الأثرية وتركيب البوابات الاليكترونية وتحديث نظام التذاكر والدفع الاليكتروني.
واكد المحافظ علي ضرورة تنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال زيارته الأخيرة للأقصر والتي وجه خلالها بتطوير مدينة إسنا واستعادة الوجه الحضاري للمنطقة المحيطة بالمعبد مشيرًا إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بالحفاظ علي التراث الحضاري والتاريخي والإستفادة منه في جذب السائحين والتسويق والترويج لمعالم المحافظة الأثرية والسياحية.

شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر عماد عامر مسؤول العلاقات العامة بأثار الأقصر.

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