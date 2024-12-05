عماد متعب أبرزهم.. الأهلي يحسم ملف مدير الكرة الجديد في هذا الموعد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

لازالت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تسعى لحسم ملف مدير الكرة الجديد بالنادي، بعد طلب من محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "النادي الأهلي سينتظر لبعد مباراته في نصف نهائي كأس الإنتركونتنتال من أجل حسم ملف ملف مدير الكرة الجديد للنادي".

وأضاف كريم رمزي في تصريحاته:" محمد شوقي ووليد سليمان وعماد النحاس وهاني رمزي وعلاء ميهوب وعماد متعب؛ أبرز المرشحين لتولي مهمة مدير الكرة بالنادي الأهلي ".

وأتم:" محمد شوقي يرغب في أن يستمر في العمل الفني وليس الجانب الإداري، وعماد النحاس أيضا يود استمرار مسيرته كمدير فني، ولكنه لا يمانع العمل كمدير كرة بالنادي الأهلي".

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