عاجل - سؤال وجواب.. التفاصيل الكاملة عن شريحة eSIM بعد طرحها في الأسواق (سعر وخطوات)

كشفت الشركة المصرية للاتصالات we، عبر موقعها الالكتروني، عن إطلاق خدمة "الشريحة الإلكترونية e sim" في السوق المصري، إذ تعد الشريحة الجديدة من الخيارات المتقدمة في عالم الاتصالات، كما تتيح تلك التقنية مزيدًا من المرونة والراحة والأمان، ومن المتوقع أن تعلن باقي الشركات عن طرحها تباعا.

خدمة "الشريحة الإلكترونية esim"

ونوضح في هذا الموضوع كل ما تريد معرفته حول تفاصيل خدمة «الشريحة الإلكترونية e sim» في السوق المصري، وسعرها وكيفية تفعيلها علي الأجهزة، في شكل سؤال وجواب، وفقا لما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات «وي we».

ما هي تقنية شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM؟

هي نسخة إلكترونية من الشريحة المادية، مُدمجة في الجهاز، مما يلغي الحاجة إلى الشريحة المادية، وتسمح هذه التقنية للأجهزة بالاتصال بشبكات الموبايل باستخدام ملفات تعريف الشبكة بحيث يمكن إدارتها عن بُعد، وتتيح هذه التقنية مزيدًا من المرونة والراحة والأمان.

كيفية تشغيل شريحة eSIM؟

تأكد من أن هاتفك يدعم تقنية eSIM من إعدادات الهاتف والبحث عن خيار eSIM في SIM Manager.

أو اتصل بخدمة العملاء "111" للتحقق من توفر خدمة eSIM على جهازك.

إذا كانت الخدمة متاحة، برجاء التوجه إلى أقرب فرع من فروع وى.

كيف تفعل شريحة الاتصالات الإلكترونية eSIM؟

قم بشراء خدمة الـeSIM ودفع الرسوم المطلوبة، وستحصل على الQR code الخاص بالخدمة.

تأكد من أن هاتفك متصل بالـWiFi.

استخدم الـQR code لتنزيل ملفات الخط وتعريفات الشبكة وتخزينها على الشريحة الإلكترونية في هاتفك.

تواصل مع خدمة العملاء "111" لتأكيد بياناتك ومن ثم تفعيل شريحة الـeSIM.

ما سعر شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM؟

330 جنيها عند شراء خط جديد.

270 جنيها عند استبدال الشريحة.

هل الشريحة متاحة للشركات والأفراد معا؟

الشريحة المُدمجة e-SIM متاحة لجميع عملاء الموبايل الأفراد، في حالة التعاقد الجديد أو استبدال شريحة.

الشريحة المُدمجة e-SIM متاحة لعملاء الموبايل الشركات في حالة استبدال شريحة فقط.

هل شريحة eSIM متاحة علي جميع الاجهزة؟

تفعل الشريحة المُدمجة e-SIM من خلال الـQR code والذى يجرى الحصول عليه من خلال زيارة أقرب فرع.

تقديم خدمة الشريحة المُدمجة (e-SIM) فقط على الأجهزة الذكية التي تدعم تقنية الشريحة المُدمجة e-SIM.

هل السعر شامل الضريبة؟

السعر شامل الضريبة، وفي حالة إزالة الملف التعريفي للشريحة eSIM Profile يتوجه العميل النهائي لفرع WE لطلب استبدال الشريحة المدمجة، وفي حالة استبدال الشريحة المُدمجة، يجب على المستخدم النهائي التأكد من إزالة الملف التعريفي للشريحة القديمة eSIM Profile.

ما صلاحية كود الاستجابة السريع QR code؟