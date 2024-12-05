جامعة عين شمس تناقش "الفلسفة الصينية وأثرها في العلاقات مع العالم العربي"

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة معهد كونفوشيوس والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم معهد كونفوشيوس أمس الأربعاء الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ الحلقة الأولى من صالون كونفوشيوس تحت عنوان.  "الفلسفة الصينية وأثرها في العلاقات مع العالم العربي في الواقع المعاصر".
تحدث في الصالون كل من الأستاذ الدكتور محسن فرجاني
أستاذ الدراسات الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس والمترجم المعروف والأستاذ الدكتور الصاوي أحمد أستاذ الفلسفة بجامعة بنها ومؤسس صالون الصين الثقافي،وأدار الندوة الأستاذ الدكتور ناصر عبد العال عبد الفتاح مدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس.
ناقشت الندوة في المحور الأول تأثير الفلسفة والفكر الصيني على رؤية الصين تجاه الدول العربية،وفي المحور الثاني ناقشت الندوة الحوار الحضاري الصيني العربي.
شارك في الندوة لفيف من المثقفين والمفكرين والسفراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الصيني في مصر والباحثين الصينيين الدارسين بكلية الألسن جامعة عين شمس،تأتي الندوة ضمن فعاليات صالون كونفوشيوس الشهري.

ألسن جامعة عين شمس الفلسفة الصينية رئيس جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة عين شمس معهد كونفوشيوس

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