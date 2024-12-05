ضبط 11طن مخلل و95 صفيحة جبنة بها يرقات ديدان بالدقهلية

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وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي بالدقهلية خلال الحملات

 

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة دكرنس للتأكد من سلامةالمعروض بهاحفاظًا على صحة المواطنيين

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية للتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

تراس الحملة الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لبني عابد مدير ادارة الاغذية بالمديرية علاوة على الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس والدكتورة منار الوصيف وكيل الإدارة وفريق مراقبة الأغذية بدكرنس

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 95 صفيحة جبنه اسطنبولي بإجمالي وزن 950 كجم لوجود يرقات ديدان عليها 109 برميل مخلل بإجمالي وزن 10900كجم لوجود ديدان وعفن وإنبعاث رائحه كريهه كما تم إعدام 67 كجم أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية


وأكد وكيل الطب الوقائى أنه  تم تحرير محاضر بكل واقعه للعرض على النيابه العامه لمباشره التحقيق وسحب عينات من جميع المضبوطات لإرسالها للفحص المعمل بمعامل وزاره الصحه للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر 
جنح صحية والتوصية بغلق عدد 2 منشأه لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنينصحة الدقهلية: ضبط  11طن مخلل و95 صفيحة جبنة بها يرقات ديدان 
ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة دكرنس للتأكد من سلامةالمعروض بهاحفاظًا على صحة المواطنيين

تأتي الحملات  تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية للتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

ضبط 11طن مخلل و95 صفيحة جبنة بها يرقات ديدان بالدقهلية

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