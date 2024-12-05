في منطقة امتيازها بأبو مروات بالصحراء الشرقية

عاجل| بالقرب من منجم السكري.. شركة Aton Resources الكندية تتحقق نتائج إيجابية للتنقيب عن الذهب بمصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركة Aton Resources الكندية  حققت نتائج إيجابية بمنطقة امتيازها بأبو مروات بالصحراء الشرقية من خلال  كشفيين تجاريين هما حمامة وغرب روودروين.

وتستحوذ  شركة أتون ريسورسز على 100% من  من امتياز أبو مروات، والذي يبعد نحو 200 كم من شمال منجم السكري.

وتمتد المساحة الكلية لامتياز أبو مراوت على 57 كم مربع، وتبلغ صالحيته نحو 20 عامًا.

كانت وزارة البترول والثورة المعدنية، أعلنت أمس عقد اجتماعًا مع مسئولي شركة آتون ريسورسز الكندية، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة. 

مصنع جديد لمعالجة الذهب بمصر:

وأضاف الوزير خلال بيان صحفي، أن الشركة تسعى لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب المستخرج من المناجم بالمناطق التابعة لها، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للشركة لتسريع وتيرة الأعمال بالمناطق التابعة لها والتوسع في أنشطتها في مصر.
وأكد رئيس شركة آتون ريسورسز مجددًا على التزام شركته بزيادة الاستثمار في مصر باعتبارها شريك مهم، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع الوزارة وهيئة الثروة المعدنية، وجاذبية القانون الجديد للتعدين في مصر مبديًا تفاؤله بتحقيق مزيد من النجاحات.
وفي نهاية اللقاء تم توقيع خطاب نوايا بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أتون بشأن توجيه السادة المختصين بهيئة الثروة المعدنية لدراسة تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة للشركة بما يسمح لها بزيادة استثماراتها الأجنبية داخل مناطق الامتياز مما يعظم العائد للدولة المصرية. 

كانت قد  أسست شركة Aton Resources، شركة أبو مروات لمناجم الذهب المحدودة بالشراكة مع هيئة الثورة المعدنية بنسبة 50% لكلا منهم والتى تتولي عقد تشغيل امتياز أبو مروات.

شركة Aton Resources منطقة امتياز أبو مروات الصحراء الشرقية

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