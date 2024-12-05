محافظ أسيوط: إثابة معلمة بمدرسة بصرة الإبتدائية المشتركة بالفتح لجهودها مع التلاميذ

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 


فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المعلمين بمدرسة بصرة الإبتدائية المشتركة بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

جاء ذلك بحضور يسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومصطفى علي محمد مدير المدرسة.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد فناء المدرسة وشاهد تراكمات للقمامة وعلى الفور كلف رئيس مركز ومدينة الفتح برفع كافة المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصص لها فضلًا عن تفقده المباني الخاصة بالمدرسة موجهًا بأعمال صيانة الإنارة ومراجعة الوصلات الكهربائية وتركيب لمبات جديدة داخل الفصول والطرقات.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية وأطمأن على انتظام الدراسة وتابع نسب الحضور والغياب للطلاب، وتحاور مع التلاميذ واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين موجهًا بتكريم إحدى المعلمات بالمدرسة لجهودها مع التلاميذ وتفانيها في العمل لافتًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم مع أهمية المشاركة في الأنشطة المدرسية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها والمساهمة في إستكمال عمليات البناء في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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