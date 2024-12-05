عاجل - قرار جديد من وزارة التعليم حول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحسين جودة التعليم ومتابعة الأداء الأكاديمي، أصدرت الوزارة توجيهات جديدة تتعلق بنظام تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي. هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز مستوى التعليم ورصد نقاط القوة والضعف لدى التلاميذ في هذه المرحلة الأساسية.

تفاصيل القرار الجديد

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، مواعيد وآليات تقييم الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي. جاء القرار استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 136 لعام 2024، والذي ينص على إجراء تقييمات شاملة تراعي قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلاميذ.

محاور التقييم

يتضمن نظام التقييم للصفين الأول والثاني مجموعة من المحاور الأساسية، أهمها:

قياس الأداء والسلوك: يتم التركيز على تقييم السلوك الفردي والجماعي للتلاميذ في بيئة تعليمية تتسم بالتفاعل. تنوع المهام التقييمية: تشمل التقييمات مهامًا تحريرية، شفوية، ومهارية تتيح للطلاب التعبير عن إمكاناتهم بطرق متعددة. مراجعة الحضور: يتم مراجعة نسبة حضور الطلاب وفق المادة الخامسة من القرار الوزاري، كعامل أساسي في التقييم.

مواعيد التقييمات

حددت الوزارة مواعيد التقييمات كما يلي:

الفترة الأولى للتقييم : من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025 ، حيث يتم متابعة أداء التلاميذ خلال الفصل الدراسي الأول.

: من ، حيث يتم متابعة أداء التلاميذ خلال الفصل الدراسي الأول. التقييم النهائي: من 16 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025، لمراجعة شاملة لأداء التلاميذ واستكمال التقييمات النهائية.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية والتربوية، أبرزها:

تهيئة الطلاب للتعامل مع أنماط التقييم في الصفوف الأعلى. تحفيز الطلاب لتحسين أدائهم الأكاديمي والسلوكي باستخدام وسائل تشجيعية ملائمة للمرحلة العمرية. تعزيز التواصل مع أولياء الأمور من خلال إبلاغهم بنتائج التقييمات لدعم العملية التعليمية بالتنسيق بين المدرسة والأسرة.

دور أولياء الأمور

طالبت وزارة التعليم أولياء الأمور بدور فعّال في متابعة تقدم أبنائهم عبر:

مراجعة نتائج التقييمات التي ستتاح لهم بشكل دوري.

تقديم الدعم النفسي والتربوي للأطفال لتعزيز أدائهم.

متابعة نسبة الحضور والالتزام بالأنشطة المدرسية.

أهمية القرار في تطوير التعليم

يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تطوير نظام التعليم الأساسي، حيث يركز على بناء قدرات التلاميذ وتعزيز مهاراتهم السلوكية والأكاديمية. كما يسهم في إعدادهم للتعامل مع التحديات المستقبلية في المراحل الدراسية الأعلى، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم.