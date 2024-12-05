وزير الإسكان: الانتهاء من تحويل أبراج الكهرباء من قطع أراضي بيت الوطن شمال الرحاب بالقاهرة الجديدة



صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من أعمال تحويل أبراج الكهرباء الهوائية خارج حدود قطع أراضي بيت الوطن بمنطقة شمال الرحاب جنوب طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، والتي كانت تعوق تسليم قطع الأراضي، وأصبحت قطع الأراضي جاهزة للاستلام.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدن الجديدة، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال مشروع تحويل الخطوط الكهربائية (جهد ٢٢٠ ك.ف / وجهد ٦٦ ك.ف) الواقعة بقطع الأرضي شمال الرحاب، إلى كابلات أرضية خارج حدود قطع الأراضى الاستثمارية مع إزالة جميع الأبراج الهوائية التى كانت موجودة بقطع الأراضي.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه يجب على حائزي قطع الأراضي بالمنطقة المذكورة سرعة إنهاء إجراءات الاستلام مع البدء فى البناء.