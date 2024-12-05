لحظة بلحظة.. سعر اليورو الآن في مصر وفقًا لأحدث التحديثات في البنوك المصرية والسوق السوداء
يشهد سعر اليورو في مصر حالة من التذبذب في الأيام الأخيرة، حيث يبحث العديد من المواطنين عن أحدث أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك المصرية والسوق السوداء. اليورو يعد من العملات القوية التي تحتل مكانة كبيرة في المعاملات التجارية الدولية، ويحتل المركز الثاني بعد الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق. وفيما يلي نعرض لكم آخر تحديثات سعر اليورو في البنوك المصرية، بالإضافة إلى سعره في السوق السوداء:
سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم
البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 52.42 جنيه
- سعر البيع: 52.26 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 52.49 جنيه
- سعر البيع: 52.11 جنيه
بنك مصر:
- سعر الشراء: 52.498 جنيه
- سعر البيع: 52.163 جنيه
بنك القاهرة:
- سعر الشراء: 52.508 جنيه
- سعر البيع: 52.174 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
- سعر الشراء: 52.54 جنيه
- سعر البيع: 52.216 جنيه
بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 52.508 جنيه
- سعر البيع: 52.144 جنيه
بنك أجريكول:
- سعر الشراء: 52.529 جنيه
- سعر البيع: 52.195 جنيه
بنك البركة:
- سعر الشراء: 52.498 جنيه
- سعر البيع: 52.163 جنيه
سعر اليورو في السوق السوداء:
بينما يسجل سعر اليورو في البنوك أرقامًا ثابتة نسبيًا، يشهد السوق السوداء بعض التفاوتات. وفيما يلي قائمة بأسعار اليورو في السوق السوداء:
- 1 يورو = 52.16 جنيه مصري
- 5 يورو = 260.8 جنيه مصري
- 10 يورو = 521.6 جنيه مصري
- 25 يورو = 1،304 جنيه مصري
- 50 يورو = 2،608 جنيه مصري
- 100 يورو = 5،216 جنيه مصري
- 150 يورو = 7،824 جنيه مصري
- 200 يورو = 10،432 جنيه مصري
- 250 يورو = 13،040 جنيه مصري
- 300 يورو = 15،648 جنيه مصري
- 500 يورو = 26،080 جنيه مصري
- 700 يورو = 36،512 جنيه مصري
- 1،000 يورو = 52،160 جنيه مصري
- الأسعار في السوق السوداء يمكن أن تختلف بناءً على العرض والطلب.
- تعتبر الأسعار في البنوك أقل تقلبًا مقارنة بالسوق السوداء، لكن قد تكون هناك بعض الفروق الطفيفة حسب توافر العملات.
ويتوقع بعض المحللين، مع اقتراب العام الجديد 2025، أن يستمر سعر اليورو في التقلب بناءً على التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما يمكن أن يتأثر بسعر الدولار الأمريكي.