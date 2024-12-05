لحظة بلحظة.. سعر اليورو الآن في مصر وفقًا لأحدث التحديثات في البنوك المصرية والسوق السوداء

يشهد سعر اليورو في مصر حالة من التذبذب في الأيام الأخيرة، حيث يبحث العديد من المواطنين عن أحدث أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك المصرية والسوق السوداء. اليورو يعد من العملات القوية التي تحتل مكانة كبيرة في المعاملات التجارية الدولية، ويحتل المركز الثاني بعد الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق. وفيما يلي نعرض لكم آخر تحديثات سعر اليورو في البنوك المصرية، بالإضافة إلى سعره في السوق السوداء:

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 52.42 جنيه

سعر البيع: 52.26 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 52.49 جنيه

سعر البيع: 52.11 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 52.498 جنيه

سعر البيع: 52.163 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 52.508 جنيه

سعر البيع: 52.174 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 52.54 جنيه

سعر البيع: 52.216 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 52.508 جنيه

سعر البيع: 52.144 جنيه

بنك أجريكول:

سعر الشراء: 52.529 جنيه

سعر البيع: 52.195 جنيه

بنك البركة:

سعر الشراء: 52.498 جنيه

سعر البيع: 52.163 جنيه

سعر اليورو في السوق السوداء:

بينما يسجل سعر اليورو في البنوك أرقامًا ثابتة نسبيًا، يشهد السوق السوداء بعض التفاوتات. وفيما يلي قائمة بأسعار اليورو في السوق السوداء:

1 يورو = 52.16 جنيه مصري

5 يورو = 260.8 جنيه مصري

10 يورو = 521.6 جنيه مصري

25 يورو = 1،304 جنيه مصري

50 يورو = 2،608 جنيه مصري

100 يورو = 5،216 جنيه مصري

150 يورو = 7،824 جنيه مصري

200 يورو = 10،432 جنيه مصري

250 يورو = 13،040 جنيه مصري

300 يورو = 15،648 جنيه مصري

500 يورو = 26،080 جنيه مصري

700 يورو = 36،512 جنيه مصري

1،000 يورو = 52،160 جنيه مصري

الأسعار في السوق السوداء يمكن أن تختلف بناءً على العرض والطلب.

تعتبر الأسعار في البنوك أقل تقلبًا مقارنة بالسوق السوداء، لكن قد تكون هناك بعض الفروق الطفيفة حسب توافر العملات.

ويتوقع بعض المحللين، مع اقتراب العام الجديد 2025، أن يستمر سعر اليورو في التقلب بناءً على التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما يمكن أن يتأثر بسعر الدولار الأمريكي.