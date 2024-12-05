محافظ الاقصر يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح

حذر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ورؤساء المدن بالمحافظة، من التقاعس أو التأخير في إنجاز ملفات التصالح مشددًا علي ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات وحث المواطنين علي سرعة سداد الرسوم المقررة لتسليم هذه الملفات وانهاؤها في أسرع وقت مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في اتباع الاجراءات القانونية.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع اعضاء لجنة ملف التصالح بالمحافظة، ومسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر.

ناقش المحافظ خلال الإجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وإجمالي ما تنفيذه في الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل

ووجه المهندس عبد المطلب عماره، بعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لمتابعة مؤشرات الاداء ونسب انجاز العمل بالملفات مع عرض تفصيلي عن كل حالات التصالح لكل مدينة مؤكدًا إنه سيتم معاقبة المسؤولين الذين يثبت تأخرهم في انجاز العمل مع اجراء حركة تنقلات داخل الإدارات الهندسية والأملاك أو أي ادارة تتسبب في تعطيل العمل بلجنة التصالح.

شهد الإجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر العميد احمد الهواري رئيس مدينة أرمنت وعلي صادق رئيس مدينة الطود والمهندسة هناء العربي المشرف العام على منظومة تقنين أراضي الدولة، والمكتب الفني لمحافظ الأقصر، ومسؤولي الشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والتخطيط العمراني والأملاك وكافة الجهات المعنية بمنظومة التصالح.