أسعار الحديد اليوم الخميس 5-12-2024 في أسواق محافظة قنا

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بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الخميس، في مراكز محافظة قنا.

المنتجالأسعار
حديد عز39،000 جنيه
حديد بشاى38،800 جنيه
حديد العتال38،000 جنيه
حديد المعادى36،500 جنيه
حديد الكومى36،500 جنيه
حديد المراكبى38،000 جنيه
حديد عطيه37،000 جنيه
حديد العشري36،000 جنيه
حديد الجيوشي39،000 جنيه
حديد مصر ستيل37،000 جنيه
حديد بيانكو36،000 جنيه
حديد المصريين38،000 جنيه
حديد سرحان36،000 جنيه

حجم الطلب في السوق

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.

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