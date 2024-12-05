في يومهم العالمي.. مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية بالأقصر تكرم الطلاب أصحاب الهمم

قامت مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة إسنا التعليمية جنوب الأقصر، بتكريم الطلاب أصحاب الهمم فرسان الإرادة والتحدي وذلك لتشجيعهم على استكمال تعليمهم والحصول على أعلى الشهادات التعليمية وذلك تحت محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبتوجيهات الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وإشراف هشام عبد الستار، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية.

حيث قامت يارا أحمد إبراهيم الطالبة بالصف الثاني الثانوي بإعداد فقرات الإذاعة المدرسية عن اليوم العالمي للمعاقين وذلك تحت إشراف أسامة حفني عبد الجليل مدير المدرسة.

وتحدث الطلاب عن اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم وخاصة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خصص عام 2018 عاما لأصحاب الهمم وأيضا القانون 10 لسنة 2018 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم بالإضافة للحقوق السياسية من خلال اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة فى مجلسي النواب والشيوخ طبقا للدستور.

وتم تكريم فرسان الإرادة والتحدي محمد عمران، الطالب بالصف الثاني الثانوي وهو من أصحاب الهمم ويقطع مسافات بعيدة من أجل مواصلة تعليمية.

وأيضا إبراهيم السيد عبد الغني أبو المجد، الطالب بالصف الأول الثانوي الذي يسعى لاستكمال تعليمية مهما كانت التحديات حيث تم منح الطلاب شهادة تقدير وهدايا تشجيعا لهم على تفوقهم الدراسي.

ومن جانبه أثنى أحمد عبد الواحد الصرف، مدير الإدارة التعليمية بإسنا على جهود المدرسة وحث الطلاب على المشاركة الفعالة فى المناسبات القومية والمبادرات الرئاسية حيث أن مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة كانت أول مدرسة تتحدث عن المبادرة الرئاسية "بداية" جديدة لبناء الإنسان.

هذا ويتم يتم الاحتفال بيوم 3 ديسمبر باعتباره اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم الخاص في عام 1992 ويتم الاحتفال به كل عام من خلال فعاليات توعوية في جميع أنحاء العالم.