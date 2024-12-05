باريك جولد تستعد للتنقيب عن الذهب في مصر

خلال مزايدة عالمية مزمع طرحها في الربع الأول من 2025

أعلنت شركة باريك جولد رغبتها في الحصول على مناطق امتياز في مصر للتنقيب عن الذهب، مشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.

تعد شركة باريك جولد من الشركات الرائدة في قطاع إنتاج الذهب والنحاس عالميا، وتغطي محفظة الشركة أكثر مناطق إنتاج الذهب والنحاس خصوبة في العالم في كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأرجنتين.

وأشاد كريم بدوي وزير البترول والثورة المعدنية خلال لقائه ممثلين الشركة، بالتوصل إلى اتفاقية اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرا إلى أنها سوف تحسن مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين في مصر

وأكد أن تلك الاتفاقية، تعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين في مصر.

وشهد اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك العالمية بالاستثمار داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.