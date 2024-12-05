عاجل.. الأهلي يفكر في التعاقد مع لاعب بيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، يدرس التعاقد مع محمود زلاكة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم الجاري.

الأهلي يفكر في التعاقد مع زلاكة

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” الأهلي يفكر في ضم زلاكة، ولا أعرف كيف سيتم حسم الصفقة".

وتابع شبانة:" زلاكة حصل على وعد من إدارة بيراميدز في حالة تألقة وحصوله على عروض من الأهلي أو الزمالك سيتم الموافقة على رحيله".

وأكمل:" أتعجب من موافقة بيراميدز على إعارة اللاعب في بداية الموسم، ووعده بالرحيل في حالة تلقي عرض من القطبين".