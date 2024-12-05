كواليس جلسة ناصر ماهر مع حسام حسن

الفجر الرياضي
ناصر ماهر
ناصر ماهر

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، هلال معسكر نوفمبر الماضي.

كواليس جلسة ناصر ماهر مع حسام حسن

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”معسكر نوفمبر شهد جلسة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وناصر ماهر لاعب الزمالك".

txt

عاجل.. الأهلي يفكر في التعاقد مع لاعب بيراميدز

txt

موقف ناصر ماهر والمثلوثي من المشاركة مع الزمالك في مباراة أنيمبا

وتابع شبانة:" طلب ناصر ماهر فرصة أكبر للمشاركة مع منتخب مصر لاثبات ذاته، وحسام حسن، رد على ناصر ماهر، بإنه من عناصر القوام الأساسي بالنسبة له، وإنه سعيد بحماسه ورغبته في المشاركة؛ ولكن الجهاز يحدد الفترات التي يشارك فيها كل لاعب حفاظًا على الشكل الفني لكل اللاعبين".

وأكمل:" ناصر ماهر لم يشارك أمام كاب فيردي، ولكنه لعب بعد ذلك مباراة بوتسوانا كاملة وتألق وظهر بشكل جيد".

ناصر ماهر الإعلامي محمد شبانة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المدير الفنى لمنتخب مصر بوكس تو بوكس حسام حسن المدير الفني حسام حسن كاب فيردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعب الزمالك محمد شبانة منتخب مصر نادي الزمالك

الأكثر قراءة

عاجل - "حماس": مقتل المزيد من المحتجزين على يد جيش الاحتلال يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحريرهم بالقوة

عاجل - سؤال وجواب.. التفاصيل الكاملة عن شريحة eSIM بعد طرحها في الأسواق (سعر وخطوات)

عاجل.. الأهلي يفكر في التعاقد مع لاعب بيراميدز

منتهى السذاجة.. كريم رمزي يفتح النار على إدارة ليفربول بسبب صلاح

تعرف على موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة watch it

محافظ أسيوط: رفع 180 طن من تراكمات القمامة والمخلفات بمركز أبوتيج

‏وزارة الدفاع السورية: الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ تقوم باستهداف مواقع التنظيمات المسلحة

جثة طائرة بالسماء.. مصرع شاب سقط من أعلى عقار بشوارع عين شمس