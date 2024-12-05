جثة طائرة بالسماء.. مصرع شاب سقط من أعلى عقار بشوارع عين شمس



تباشر نيابة عين شمس تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب توفي إثر سقوطه من الطابق الخامس، بأحد العقارات بمنطقة عين شمس، محافظة القاهرة، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سقوط من علو ووجود متوفي بشارة الوحدة العربية نطاق قسم شرطة عين شمس.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شاب يحمل الجنسية السودانية من عقار مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.