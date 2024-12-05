عاجل - يجب تفعيل هذه الإعدادات الآن.. كيف تستفيد من الميزة الجديدة في خرائط جوجل؟

بعد إعلان شركة جوجل العالمية عن تغييرات جديدة ستجريها على تطبيق خرائط جوجل- Google Maps، أصبح المستخدمين مطالبين بحماية بياناتهم الشخصية، وفق ما تتضمن هذه التغييرات من تعديلات على سياسة تخزين البيانات حسب مساعد جوجل.

كيف تحمي بياناتك على خرائط جوجل؟

وبحسب جوجل، فإن التغييرات الجديدة تتيح للمستخدمين إمكانية حذف بياناتهم من سحابة تطبيق خرائط جوجل، وتخزينها مباشرة على أجهزتهم الشخصية، مما يعزز من أمان البيانات الشخصية، ومن المقرر أن تقوم جوجل بحذف جميع البيانات المخزنة على السحابة حال رغبة المستخدم في ذلك، مما يحافظ على بياناته ويعزز خصوصيته، لكن ستبقى البيانات مخزنة على الأجهزة الشخصية لإعادة استخدامها مرة أخرى بدلًا من الخوادم السحابية.

التغييرات الجديدة تتيح لك حفظ بياناتك والمواقع التي تستخدمها على أجهزتك الشخصية بدلا من الخوادم السحابية، بما فيها زيارات ورحلاتك وموقع منزلك، حيث يمكنك أن تطلب من خرائط جوجل الاحتفاظ بها لفترة محددة أو طوال الوقت، مع العلم أن جوجل ستقوم بإزالة البيانات تلقائيًا بعد 3 أشهر أو 180 يومًا، ما لم تختار الاحتفاظ بها، فضلا عن إضافة ميزة الجدول الزمني لإعطاء المستخدمين مزيدا من التحكم في بيانات الموقع.

ميزة الجدول الزمني في خرائط جوجل

وتسمح جوجل -حسب الموقع- بميزة الجدول الزمني لتخزين البيانات على الجهاز وتفعيل النسخ الاحتياطي لها، كذلك يمكنك تفعيل أو إيقاف هذه الميزة من خلال إعدادات خرائط جوجل، وتسمح لك بإزالة النشاط على الويب وفي التطبيقات، حال أوقفت سجلّ المواقع الجغرافية، كما يمكن أن تبقى بيانات مواقعك الجغرافية محفوظة في حسابك على Google ضمن بيانات الاستخدام المتعلّقة بمواقع إلكترونية وتطبيقات وخدمات أخرى من Google.

طريقة تفعيل ميزة خرائط جوجل الجديدة على أندرويد

ويمكنك تفعيل التغييرات الجديدة بخطوات بسيطة من تطبيق خرائط جوجل على أندرويد من خلال التالي:

- افتح تطبيق خرائط جوجل.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الأعلى.

- اختر الجدول الزمني.

- لتفعيل النسخ الاحتياطى، اضغط على أيقونة السحابة وأدخل كلمة مرور الحساب.

- إذا قررت حذف البيانات من الجدول الزمني، ستُحذف نهائيًا من جميع الأجهزة.

طريقة تفعيل ميزة خرائط جوجل الجديدة على iPhone

ويمكنك تفعيل التغييرات الجديدة بخطوات بسيطة من تطبيق خرائط جوجل على هاتف iPhone أو جهاز iPad كالتالي: - افتح تطبيق خرائط Google

- انقر على صورة ملفك الشخصي أو الحرف الأول من اسمك في دائرة الحساب ثم رمز الإعدادات الإعدادات.

- انقر على المحتوى الشخصي وانتقِل إلى إعدادات الموقع الجغرافي.

- ضمن إعدادات الموقع الجغرافي، تأكّد من الضبط على تمّ تفعيل خدمات الموقع الجغرافي.

- إذا لم يتمّ الضبط على ذلك، انقر على لم يتمّ ضبط خدمات المواقع الجغرافية دائمًا.

- إذا رأردت تحديد الجدول الزمنى انقر على تحديد وحدد الوقت.